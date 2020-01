La Rochelle domine Sale

par Victor Gatinel (iDalgo)

Les Maritimes s'imposent 30-23 à domicile face à Sale en ouverture de la 5e journée de Champions Cup. Les Rochelais manquent pourtant leur entame de match. Les Shacks trouvent la faille par l'intermédiaire de Du Preez (7e) avant de voir Gourdon écoper d'un carton jaune (12e). Mené 10-0, La Rochelle se réveille. Railevu puis Kerr-Barlow aplatissent. A la pause Sale conserve un court avantage (16 à 15). Au retour des vestiaires, Doumayrou marque un essai alors qu'Ashton sort 10 minutes. Dans la foulée Morozov voit rouge et laisse les Anglais à 14. En supériorité numérique Alldritt ajoute 5 points en faveur du club du Sud-Ouest. La Rochelle enchaîne avec un 2e succès consécutif sur la scène européenne et remonte à la 2e place du groupe 2 grâce au bonus offensif. En queue de peloton Sale est éliminé de la course aux quarts de finale.