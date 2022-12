La rivalité France-Angleterre manque-t-elle de croustillant ?

La France retrouve ce samedi l'Angleterre en quarts de finale du Mondial. Et aussi fou que cela puisse paraître, c'est une première en phase à élimination directe d'une grande compétition. Footballistiquement parlant, existe-t-il une véritable rivalité entre les deux voisins, que tout oppose par ailleurs ? Tentative de réponse, avec plus ou moins d'objectivité.

Frogs et nationalisme

"Les Français, vous vous la racontez, vous aimez bien montrer votre supériorité. Les Anglais, même si on est les meilleurs sur certaines choses, on n'aime pas forcément le montrer : par exemple l'étoile sur notre maillot, elle est de la même couleur que le maillot, on ne la voit pas." Paul Taylor, humoriste

Installé à Mumbai, Robert Pirès n'a pas délaissé sa casquette de consultant pour autant, puisqu'il offre ses services à la chaîne locale JioCinema Sports 18 pendant toute la durée de la Coupe du monde. Une infidélité à M6, certes, mais le jeu en vaut la chandelle : sur les plateaux indiens, l'ancien Grenat taille notamment le bout de gras avec son ancien partenaire à Arsenal Sol Campbell. Alors, quand le calendrier du Mondial qatari a offert un quart de finale inédit entre Bleus et, Bobby a savouré. Et a pu se remémorer, avec son compère, cette fameuse rencontre du premier tour de l'Euro 2004, pliée dans les dernières minutes par Zinédine Zidane :, pose Pirès, toujours fier de rappeler l'hégémonie tricoloreReste que depuis le tour de magie du Z , les rencontres marquantes entre les deux nations ont été rares, l'opposition en poules lors du championnat d'Europe 2012 (1-1) n'ayant rien offert de plus mémorable que le doigt sur la bouche de Samir Nasri adressé à un célèbre éditorialiste français . Pire : si l'on fait le calcul, les deux voisins ne se sont affrontés qu'à deux reprises en Coupe du monde, la dernière fois en 1982, et n'ont jamais croisé le fer en phase à élimination directe d'une quelconque compétition. Difficile, dans ces conditions, d'entretenir une rivalité digne de ce nom.Les frères ennemis, les voisins irréconciliables, lescontre les Rosbifs... Dans de nombreux…