La revanche de Nicolás Otamendi

Face aux Pays-Bas ce vendredi soir, l'Albiceleste pourra compter sur un des défenseurs centraux les plus en forme depuis le début de la compétition. Nicolás Otamendi régale dans ce Mondial et fait oublier ses malheureux débuts avec l'Argentine.

" En 2010, c'était un des meilleurs moments de ma carrière et je ne suis pas allé à la Coupe du monde. Mais impossible de se fâcher avec Diego Maradona. Je n'ai pas compris la décision, mais je l'ai acceptée. " Nicolás Otamendi

Pompier fragile

Il fallait le voir se débattre comme il le pouvait pendant 69 minutes, secoué par l'attaque de laà chaque incursion sur le flanc gauche. Avec vingt kilos en moins, pas un tatouage ni un poil sous le menton, le jeune numéro 15 deest complètement dépassé par la situation ce 3 juillet 2010 lors du quart de finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud. Titularisé au poste de latéral droit par Diego Maradona, Nicolás Otamendi va vivre un calvaire pendant plus d'une heure de jeu. Et après avoir pris la tempête sur le terrain face à Lukas Podolski et Miroslav Klose, l'Argentin s'était surtout attiré la foudre des médias nationaux. C'était il y a douze ans, mais tous les supporters argentins s'en souviennent encore. Et qu'il semble loin, le temps où Otamendi était critiqué.Fautif sur les deux premiers buts…