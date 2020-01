La Réunion placée en alerte cyclonique orange

Appel à la prudence, ce vendredi sur l'île de la Réunion. Le département d'Outre-mer est placé depuis jeudi soir en alerte cyclone orange, comme l'indique la préfecture sur son compte Twitter.La dépression cyclonique, qui se situait ce vendredi matin à 315 kilomètres de l'île, devrait passer au nord de l'île ce vendredi, en fin de journée, selon Météo-France Océan indien.Les pluies et les vents devraient se concentrer, jusque dans la journée de samedi, dans la région sud, d'après un communiqué de presse du Météo France. « Système n°6" #Alerte orange cyclonique à partir de 23 janvier 2020 à 22h. 2/3 Le système amène un nouvel épisode pluvieux conséquent sur des sols déjà saturés en eau. Train de houle de Nord ouest de 3 à 3,5m nous concernera à compter de vendredi 24 à 10h.-- Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 23, 2020 Dans certaines zones, les rafales de vent pourraient atteindre 100 km/h au maximum. Les régions sud et Sud-Ouest de l'île, déjà exposées à un épisode pluvieux mercredi, sont sujettes à des phénomènes de ruissellements.Crèches et université ferméesLa chaîne d'information Outre-mer la Première rapporte aussi que vers « 10 heures, une vigilance forte houle va entrer en vigueur sur les côtes. La houle de Nord s'amplifie tout au long de la journée et atteint 2,5 m à 3 mètres en fin de journée. Les vagues maximales devraient atteindre 5 mètres. » La dépression tropicale a déjà touché Madagascar plus tôt/Météo France Pour prévenir les risques liés aux précipitations, la préfecture de la Réunion a décidé de fermer les crèches et l'Université de l'île, comme le rappelle le site d'information Outre-mer la première : « Le Président de l'Université de La Réunion, a décidé de fermer l'établissement ce vendredi, pour l'ensemble de ses sites : site du Moufia, site du Parc Technologique Universitaire, site de la Victoire, site de ...