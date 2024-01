La Réunion craint "un cyclone qui pourrait marquer l'histoire de l'île", aéroport fermé à 16h00

Mer agitée à l'approche d'un cyclone sur l'île de La Réunion, le 20 février 2023 ( AFP / Richard BOUHET )

L'aéroport de La Réunion sera fermé dimanche à partir de 16H00 heure locale (13H00 à Paris) et jusqu'à nouvel ordre, a annoncé son opérateur à l'approche de Belal, qui "prend le chemin d'un cyclone qui pourrait marquer l'histoire" de l'île, selon Météo France.

"En raison des conditions météorologiques qui continuent de se dégrader, la société aéroportuaire informe les passagers que l'aéroport La Réunion Roland-Garros sera fermé ce jour (dimanche) à 16H00 (locales) et ce jusqu'à nouvel ordre", écrit l'exploitant dans un communiqué.

"Les vols pour la journée de demain (lundi) sont annulés", ajoute l'aéroport international situé sur la commune de Sainte-Marie, dans le nord de cette île française de l'océan Indien de quelque 870.000 habitants.

A 11H00 (08H00 à Paris), le système météorologique Belal se trouvait à moins de 300 kilomètres au nord/nord-ouest des côtes réunionnaises.

"Belal prend le chemin d'un cyclone qui pourrait marquer l'histoire de La Réunion", a estimé auprès de l'AFP Sébastien Langlade, responsable de la prévision à Météo France Réunion.

Ce phénomène météorologique, "demain (lundi) va nous intéresser directement avec, si les prévisions se confirment, un passage de l'œil du système sur l'île ou à proximité immédiate", a précisé le prévisionniste.

"Le cyclone Belal sera intense avec des vents qui pourraient dépasser les 200 km/h sur le littoral et 250 km/h voire plus" dans les hauteurs de l'île. "Des vents destructeurs et dévastateurs qui peuvent faire de gros dégâts", a alerté Sébastien Langlade.

La Réunion, actuellement placée en alerte orange cyclonique, n'a plus été frappée par un cyclone intense depuis dix ans et le passage de Bejisa dans les premiers jours de 2014.