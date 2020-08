La Réunion : 2 milliards d'euros versés par l'Europe pour la relance économique

L'Europe va verser 1,7 milliard d'euros entre 2021 et 2027 auquel s'ajouteront "plusieurs centaines de millions d'euros" provenant du plan de relance européen.

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, le 16 août 2020. ( AFP / FABIEN DUBESSAY )

Entre 2021 et 2027, environ deux milliards d'euros seront versés à La Réunion par l'Europe pour la relance économique de l'île, a annoncé mardi le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu au cours d'un déjeuner avec les acteurs socio-économiques de La Réunion. Le ministre, en déplacement sur place jusqu'à jeudi, a précisé que l'Europe verserait 1,7 milliard d'euros auquel s'ajouteront "plusieurs centaines de millions d'euros" provenant du plan de relance européen "négocié par le président de la République à Bruxelles".

Le ministre a rencontré les acteurs socio-économiques afin d'élaborer le plan de relance spécifique à La Réunion, qui sera intégré dans le plan de relance national de 100 milliards présenté le 25 août prochain. Il avait en effet promis au début de l'été qu'il y aurait des plans de relance spécifiques à chaque territoire ultramarin. Il a notamment décliné les principaux secteurs réunionnais qui devraient être concernés par ce futur plan : le tourisme, l'agriculture, le logement et la transition écologique, a-t-on appris auprès du ministère. Sébastien Lecornu a par ailleurs confirmé "que le fonds de solidarité dans les métiers de la culture, du tourisme et du sport serait prolongé jusqu'à la fin de l'année". "La subvention pourra aller jusqu'à 10.000 euros, et est étendue aux entreprises de 20 salariés", a-t-il précisé. "Les prêts garantis par l'Etat ont abouti à 900 millions d'euros prêtés. Le dispositif continuera jusqu'à la fin de l'année", a-t-il assuré.

La nouvelle route du littoral intégrée au plan de relance

Sébastien Lecornu a par ailleurs précisé que la nouvelle route du littoral, un gigantesque projet de route en mer, ferait partie du plan de relance national. "Cette nouvelle route du littoral doit être terminée et doit donc trouver sa place dans le plan de relance", a déclaré le ministre. Il n'a pas précisé le montant envisagé pour cette participation. Le chantier gigantesque de la route en mer devant relier le Nord à l'Ouest dont le montant a déjà dépassé 1,6 milliard, est quasiment à l'arrêt depuis plusieurs mois.

Le groupement Bouygues-Vinci, attributaire du marché, réclame une rallonge de budget pour terminer les 20% de route restant à construire. Le conseil régional, maître d'ouvrage de cet axe routier, a accepté une augmentation de 40 millions d'euros. Le groupement du BTP en réclame "deux à trois fois plus", indique la Région. L'Etat a par ailleurs déjà versé 1,5 milliard d'euros dans le cadre des mesures de sauvetage de l'économie réunionnaise touchée par la crise liée à la pandémie.