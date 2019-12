«La retraite est de plus en plus proche», estime Messi après son sixième Ballon d'or

Leo Messi avait l'air ému et le sourire timide au moment de recevoir son sixième Ballon d'Or. Debout sur la scène du théâtre du Châtelet où il venait de récupérer le trophée des mains de son prédécesseur Luka Modric, l'Argentin semblait presque gêné au moment de le glisser au milieu des cinq précédents disposés à côté de lui. « Je me souviens de mon premier Ballon d'Or, c'était impensable à cette époque. Et maintenant j'en ai un sixième, confie l'attaquant de Barcelone. C'est un moment complètement différent et je tiens à remercier ma famille, mes enfants. Il ne faut jamais cesser de rêver, jamais cesser de travailler, de prendre du plaisir quand on joue au foot. Je suis béni, j'espère pouvoir continuer pendant longtemps ».Le grandissime favori de la soirée termine en tête des votes devant Virgil Van Djik, le défenseur néerlandais de Liverpool, de quatre ans son cadet. « Je suis conscient de l'âge que j'ai et ces moments sont les plus appréciables car le moment de la retraite est de plus en plus proche et c'est difficile, a glissé le joueur de 32 ans. J'ai plusieurs années devant moi, mais en ce moment le temps semble filer. Tout va très vite. Je suis content de vivre cela, déjà au niveau personnel et puis du côté sportif. J'essaie à chaque fois de m'améliorer, je travaille beaucoup et je m'améliore. J'ai l'impression qu'il en faut toujours plus. Ce prix-là, il est tout particulier. Ce qui compte le plus, c'est la réussite collective. Parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas. Je suis content aussi d'écrire l'histoire, l'histoire de mon club que j'aime tant. C'est important de contribuer à l'histoire de ce club, que le FC Barcelone ait ce prix aussi. Mes Ballons d'Or, je les partage avec mes coéquipiers. » Des partenaires dont certains étaient présents à ...