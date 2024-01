information fournie par So Foot • 24/01/2024 à 23:38

La République démocratique du Congo se qualifie, pas la Tanzanie

Tanzanie 0-0 RD Congo

Le match que tout le monde avait oublié, ou presque.

Dans ce groupe F, la dernière journée portait avant tout son attention sur la rencontre entre le Maroc et la Zambie, déterminante pour faire basculer le destin de la Côte d’Ivoire. Mais dans le même temps, la Tanzanie et la République démocratique du Congo ont croisé le fer à Korhogo. Dans le stade Amadou Gon Coulibaly, le spectacle a cruellement manqué d’occasions. En première période, l’alerte la plus chaude est venue de Yoane Wissa, dont la frappe à ras de terre a été captée par Aishi Manula (22 e ).…

AD pour SOFOOT.com