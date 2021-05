"La reprise est déjà là", assure Bruno Le Maire

Alors que les terrasses, commerces et lieux culturels s'apprêtent à rouvrir, le ministre de l'Economie table sur une "croissance forte" cette année et espère retrouver dès le premier semestre 2022 "le même niveau d'activité qu'avant la crise".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 26 avril 2021 à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Après des mois de fermeture à cause du Covid-19, terrasses, cinémas, théâtres, musées et les commerces jugés "non-essentiels" rouvrent leurs portes mercredi 19 mai . "C'est un moment très important, pour tous ceux qui préparent cette réouverture. Moment important aussi pour les Français. Collectivement, nous attendons ce moment avec impatience", s'est félicité lundi 17 mai sur LCI le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Ce n'est pas sur le plan économique que c'est le plus important, c'est sur le plan culturel, collectif (...) Ca doit être un moment réussi", a-t-il estimé, d'autant que "la reprise est déjà là" , a assuré le ministre. "La réalité des chiffres, c'est qu'ils annoncent une forte croissance pour la France en 2021 , sans doute une des plus fortes depuis 50 ans", a indiqué Bruno Le Maire. "Les entrepreneurs reprennent confiance, l'investissement est bien orienté, nous recrééons des emplois dans l'industrie", a-t-il énuméré.

"Je pense que nous aurons une croissance forte en 2021. Ca me confirme dans ce que je dis depuis des mois et des mois : la France a une économie solide", a-t-il affirmé, grâce notamment à "toutes les réformes structurelles nécessaires" faites depuis le début du quinquennat et aux aides mises en place pendant la crise. "Nous surprendrons les autres pays européens par notre croissance. L'objectif ? Retrouver au premier semestre 2022 le même niveau d'activité qu'avant la crise. (...) Sur l'économie, nous tenons le bon bout", a-t-il martelé.

L'exécutif européen a sensiblement relevé la semaine dernière ses prévisions de croissance 2021 et 2022 pour les 19 pays de la zone euro. Après une récession inédite de 6,6% en 2020, l'activité devrait progresser de 4,3% cette année, puis de 4,4% l'an prochain, contre 3,8% pour ces deux années dans sa dernière estimation en février. L'Espagne (+5,9%) et la France (+5,7%), particulièrement touchés en 2020, affichent les taux de croissance les plus élevés en 2021 dans les estimations de la Commission.

La France continue néanmoins de prévoir une croissance à 5%. "Je suis prudent, comme je l'ai été depuis le début de la crise", a justifié Bruno Le Maire.