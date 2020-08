Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La reprise économique conforme aux prévisions, 2020 pourrait être meilleure que prévu, dit Villeroy Reuters • 27/08/2020 à 19:46









LA REPRISE ÉCONOMIQUE CONFORME AUX PRÉVISIONS, 2020 POURRAIT ÊTRE MEILLEURE QUE PRÉVU, DIT VILLEROY PARIS (Reuters) - La reprise économique en France se passe globalement conformément aux prévisions même s'il est possible que 2020 soit "un peu meilleure" que prévu, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. "En gros, (...) la reprise se passe à peu près selon nos prévisions et donc, vu d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser que les chiffres vont changer significativement", a dit François Villeroy de Galhau lors d'une intervention à l'université d'été du Medef, en rappelant que la Banque de France prévoyait fin juin une récession de 10% en 2020 avant une croissance de 7% en 2021 et de 4% en 2022. "S'il y a changement, c'est sans doute que 2020 soit un peu meilleure que prévu et que du coup, mécaniquement, le rebond sur 2021, 2022 soit un peu moins fort que prévu dans les chiffres que j'ai cités", a-t-il ajouté. (Leigh Thomas, Marc Angrand et Bertrand Boucey)

