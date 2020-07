Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La reprise du circuit ATP repoussée Reuters • 22/07/2020 à 15:19









La reprise du circuit ATP repoussée par Florian Burgaud (iDalgo) La date de reprise du circuit ATP est encore repoussée. Initialement prévu le 14 août, le retour du tennis masculin a pris du plomb dans l'aile ce mardi lorsque les organisateurs du Citi Open de Washington ont annoncé l'annulation de leur édition 2020. Les restrictions internationales de voyage sont en cause : une incertitude plane sur une éventuelle mise en quarantaine des joueurs venus du Vieux Continent alors que l'Union européenne n'a pas encore rouvert ses frontières aux voyageurs américains. Si la Fédération américaine affirme que cette annulation ne remet pas en cause la tenue du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York (22-28 août), et de l'US Open (31 août-13 septembre), le flou demeure sur la planète tennis. Pendant ce temps-là, le circuit WTA reprendra le 3 août à Palerme (Italie).

