La reprise de la consommation ne faiblit pas

Bruno Le Maire maintient toutefois son estimation de croissance pour l'année 2021 à 5% du PIB, à cause du variant Delta, "seul vrai risque pour la croissance".

Queue pour entrer dans un magasin à Paris. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Depuis la réouverture des commerces, les dépenses de consommation ne faiblissent pas. Selon les dernières données communiquées par Bercy et relayées par BFM Business et Le Figaro , le volume des dépenses se maintient à un niveau supérieur à celui d'avant-crise. Du 14 au 20 juin, les montants payés par cartes bancaires sont 18% supérieurs à ce qu'ils étaient la même semaine en 2019. Dans le détail, les ventes en magasins physiques affichent +16% par rapport à leur niveau d'avant-crise et les ventes en ligne +24%.

Les dépenses par cartes bancaires de biens électroniques, électriques et informatiques continuent à progresser et affichent +45% par rapport à leur niveau de 2019. Si les dépenses ralentissent un peu dans l'habillement-textile, elles restent supérieures de près de 30% à leur niveau d'avant-crise. En ce qui concerne l'hébergement et la restauration, les dépenses, qui avaient fortement rebondi début juin, progressent désormais plus lentement et s'affichent à un niveau supérieur de 10% par rapport à 2019. Au cours de la semaine du 14 juin, Bercy relève également que les aquariums, zoos, parcs d'attraction et cinémas sont repassés au-dessus de leur niveau de 2019.

Malgré cette reprise persistante de la consommation, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a toutefois maintenu son estimation de croissance pour l'année 2021 à 5% du PIB, quand la Banque de France l'estime par exemple à 5,5%. Mardi matin sur CNews , le locataire de Bercy a justifié sa prudence par le risque sanitaire que fait courir le variant Delta du coronavirus qui progresse dans le pays. "Le variant Delta est le seul vrai risque pour la croissance. Il reste un risque sanitaire", a insisté Bruno Le Maire.