La reprise de l'économie "se passe un peu moins mal que prévu", concède le Medef

Invité de Franceinfo mercredi matin, le président de l'organisation patronale Geoffroy Roux de Bézieux réclame le maintien du chômage partiel au moins jusqu'à la rentrée pour soutenir la reprise économique.

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, au ministère du Travail le 9 juin 2020. ( AFP / THOMAS COEX )

Après un mois et demi de déconfinement, l'économie française repart peu à peu, et surtout plus vite que prévu , selon les dernières estimations de l'Insee. L'Institut de la statistique table désormais sur une chute de 17% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, contre 20% selon une précédente estimation publiée fin mai ."Ca se passe un peu moins mal que prévu", a admis mercredi matin 24 juin sur Franceinfo le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

"Mais ça reste une crise très importante et certains secteurs souffrent énormément", a-t-il néanmoins ajouté, réclamant des "mesures de relance" de la part du gouvernement. "On ne peut pas forcer les gens à acheter ou à consommer donc, il faut aussi que les mesures de relance arrivent" , a-t-il estimé.

Le représentant du patronat, qui doit être reçu mercredi par Emmanuel Macron dans l'après-midi avec les autres partenaires sociaux pour découvrir les premières mesures pour "sauver l'emploi", plaide ainsi pour une prolongation du dispositif de chômage partiel en l'état jusqu'à la rentrée . "La meilleure lutte contre le chômage, c'est l'activité, donc il faut le plus vite possible repartir", a-t-il estimé. "Si on peut préserver l'emploi et les compétences, si quelqu'un peut rester plusieurs mois dans l'entreprise en travaillant partiellement et en étant compensé financièrement, c'est la bonne solution", a-t-il insisté.

Vers une baisse du chômage partiel en septembre ?

Le dispositif d'activité partielle qui devrait faire l'objet mercredi après-midi d'annonces détaillées avec le nouveau mécanisme "d'activité réduite pour le maintien en emploi", qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Enjeu : éviter des licenciements massifs dans les entreprises dont la pérennité n'est pas remise en cause mais qui sont "confrontées à une réduction d'activité durable", comme l'aéronautique.

Inspiré d'un texte signé dans la métallurgie, il permettrait, selon des sources syndicales, une réduction du temps de travail jusque 40% pendant 18 mois à deux ans qui serait compensée par l'Etat et l'Unédic afin que le salarié touche autour de 90% de son salaire net . Condition: il doit obligatoirement faire l'objet d'un accord collectif majoritaire, dans l'entreprise ou dans la branche et inclure des engagements sur l'emploi en contrepartie. Ce dispositif devrait être plus incitatif que le chômage partiel "classique", destiné aux difficultés passagères et massivement utilisé depuis le début de la crise.

Après une première réduction de voilure début juin (à l'exception de certains secteurs très touchés, les entreprises sont désormais compensées non plus à 100% mais à 85%), une seconde pourrait être annoncée mercredi pour la fin septembre. A été évoquée au cours de la concertation, selon les syndicats, une hausse du reste à charge de l'employeur mais aussi une diminution de l'indemnisation des salariés , actuellement de 84% du salaire net.