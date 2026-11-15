La réponse ironique de Jorge Jesus sur l'absence de Ronaldo
Au moins, c’est clair. À la suite de la déroute du Portugal face au Danemark (1-4), lors de la 5 e journée de Ligue des nations ce samedi, Jorge Jesus a été interrogé sur l’absence de Cristiano Ronaldo , qui a annoncé sa retraite internationale le 5 novembre dernier. Comme à son habitude sur ce sujet, le sélectionneur n’a pas mâché ses mots : « Il me manque ? Comment ça ? Il ne fait plus partie de la sélection , à moins que ce ne soit juste pour me tenir compagnie. »
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