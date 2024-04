La réponse glaciale d’Araújo après les critiques de Gündoğan sur son carton rouge

Rouge de colère.

Exclu dès la 29 e minute du quart de finale de Ligue des champions entre le Barça et le PSG (1-4), Ronald Araújo a précipité malgré lui l’effondrement et l’élimination des Blaugrana . Son coéquipier, İlkay Gündoğan, s’est notamment montré critique envers le défenseur en interview d’après-match. « C’est la Ligue des champions, quel que soit l’adversaire, il est impossible de revenir si l’un de vos joueurs est expulsé, avait exprimé sans filtre le milieu de terrain. Nous avions le sentiment de contrôler le match avant le carton rouge. Dans ces moments cruciaux, il faut être sûr de pouvoir récupérer le ballon. Si vous ne le récupérez pas […] , vous devez laisser le joueur partir. Je préfère encaisser un but ou laisser l’attaquant en un contre un. Le fait de perdre un homme à cause du rouge si tôt dans le match vous tue. » …

