information fournie par So Foot • 18/04/2023 à 10:59

La réponse du Real Madrid, accusé par le président du Barça d’être le club du régime de Franco

À défaut de l’être sur le terrain, la rivalité Real-Barça est à son climax en dehors.

À quelques heures du quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea (victoire 2-0 à l’aller), le Real Madrid a publié sur son compte Twitter ce lundi soir, une vidéo de quatre minutes, dans laquelle il présente sa vision de l’histoire d’Espagne, selon laquelle le FC Barcelone aurait entretenu des liens avec le régime du dictateur Francisco Franco, à la tête du pays entre 1936 et 1975. Ce tweet est en fait une réponse à des propos tenus par Joan Laporta la veille en conférence de presse : « Ce club, qui se sent lésé sportivement, le Real Madrid, est un club qui a historiquement été favorisé par les décisions arbitrales , et c’est encore le cas aujourd’hui. Un club considéré comme celui du régime. » …

MH pour SOFOOT.com