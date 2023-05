La réponse d’Alfie Haaland après son éviction du Santiago-Bernabéu

J’ai pas touchéó.

À l’occasion, ce mardi, lors de la demi-finale aller de C1, entre le Real Madrid et Manchester City, (1-1), Alfie Haaland s’est fait remarquer. La Cadena Ser rapportait ce mercredi que le père d’Erling aurait eu un comportement inapproprié envers les supporters madrilènes. Le Norvégien aurait jeté des cacahuètes sur les fans de la bande de Carlo Ancelotti. L’ancien joueur a même été viré de sa loge VIP. Alfie Haaland a démenti les faits qui lui sont reprochés sur les réseaux sociaux, ce mercredi : « Ok, je ne l’ai pas fait. Ce n’est pas vrai. On s’est bien charrié avec les supporters madrilènes. Ils n’étaient pas contents quand City a marqué. Typique. Ensuite, nous avons dû nous éloigner de 50 mètres. Rien de plus. Tout le monde est content. Enfin presque… » …

TJ pour SOFOOT.com