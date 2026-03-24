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La réponse cinglante du RC Lens suite à la demande parisienne de reporter RCL-PSG
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 09:10

La réponse cinglante du RC Lens suite à la demande parisienne de reporter RCL-PSG

La réponse cinglante du RC Lens suite à la demande parisienne de reporter RCL-PSG

Pas de tapis rouge pour Sa Majesté. Alors que le PSG a demandé le report de ce qui s’apparente comme le match du titre face au RC Lens en raison de sa double-joute contre Liverpool en quarts de finale de Ligue des champions, le club artésien a répondu sans détour à travers un communiqué des plus acerbes.

« Il nous apparaît en effet qu’un sentiment préoccupant tend à s’installer : celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains, s’indigne l’actuel dauphin du PSG. Une conception singulière de l’équité sportive, dont on peine à trouver l’équivalent dans les autres grandes compétitions continentales. »

SW pour SOFOOT.com

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