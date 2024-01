« La répartition des fonds CVC est profondément injuste pour Le Havre »

Jean-Michel ROUSSIER president of Le Havre AC prior the French Cup match between Havre Athletic Club and Stade Malherbe Caen at Stade Oceane on January 7, 2024 in Le Havre, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Mardi, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent concernant la demande du Havre de suspendre l’accord LFP-CVC. Pas de quoi décourager Jean-Michel Roussier, le président du HAC, prêt à poursuivre le combat que mène son club, seul contre tous.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris devait examiner la demande du Havre de suspendre l’accord entre la LFP et CVC. Quelle a été sa décision, rendue ce mardi ? Le juge des référés s’est déclaré incompétent. Cela m’a surpris, parce que cette décision est en contradiction avec un délibéré du Conseil d’État en date de 2022, dans le cadre d’une action menée par Amiens contre la LFP. Le Conseil d’État avait alors considéré que tout ce qui concernait les dossiers commerciaux de la Ligue, comme les droits TV, ne relevait pas du tribunal administratif, mais exclusivement du tribunal judiciaire. On a pris acte de cette décision, point. Maintenant, ce qui compte, c’est l’action sur le fond, qui va démarrer au mois de février.

Pouvez-vous nous rappeler en quoi cet accord LFP-CVC est défavorable au HAC ? Quand l’accord avec CVC a été conclu, l’ensemble des clubs a occulté qu’il était possible qu’une équipe de Ligue 2 monte en Ligue 1. Ce n’est pas tant l’accord en lui-même le souci, c’est la répartition des fonds, qui est profondément injuste pour Le Havre. Dimanche dernier, on a reçu Lyon au stade Océane. On est dans la même division, on joue tous les deux en Ligue 1. Or, l’OL a touché, dans le cadre du deal CVC, 90 millions d’euros. Nous, 1,5 million d’euros. Et je ne parle même pas du PSG (qui a encaissé 200 millions d’euros, NDLR) . Il faut bien comprendre que cet accord n’a rien à voir avec les critères des droits TV. Il n’y a pas de notion de notoriété, ni d’exposition à l’étranger.…

Propos recueillis par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com