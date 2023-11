information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 11:17

La rencontre entre Brest et Strasbourg se jouera le 7 décembre

Il y a toujours beaucoup à faire avant Noël.

Initialement prévue le dimanche 5 novembre, la rencontre entre Brest et Strasbourg avait été reportée à cause des dégâts causés par la tempête Ciaran sur le stade Francis-Le Blé. La LFP a annoncé ce jeudi matin dans un communiqué que la rencontre se jouera finalement le jeudi 7 décembre, et aura bien lieu à Francis-Le Blé.…

CD pour SOFOOT.com