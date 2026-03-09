La rencontre de Gambardella féminine entre le stade de Reims et l'Olympique de Marseille interrompue à cause d'insultes racistes

Encore des images dont on se serait bien passées. Alors que les quarts de finale de la Coupe Nike U18, l’équivalent de la Gambardella pour le football féminin, se déroulaient ce dimanche, le match opposant le stade de Reims à l’Olympique de Marseille a été interrompu dix minutes en fin de rencontre à cause d’insultes racistes proférées par certains supporters présents dans les tribunes du centre de Vie Raymond Kopa.

Des insultes racistes et des cris de singes à l’encontre des Marseillaises

Alors que les Rémoises menaient 2 à 0, le match a été interrompu à la 88 e minute par l’arbitre selon le protocole prévu par la FFF en cas d’incidents racistes. Deux joueuses marseillaises ont été visées par des insultes racistes et des cris de singe . Un témoin sur place rapportent que les jeunes marseillaises ont été insultées de « Sales singes » , avant que les termes « Allez les singes » ne soient employés.…

LB pour SOFOOT.com