La Renault 5 électrique a été désignée voiture européenne de l'année

L'intérieur de la Renault 5 électrique e-Tech au Mondial de l'auto à Paris le 16 octobre 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La Renault 5 électrique et sa soeur sportive l'Alpine A 290 ont été désignées vendredi "voiture de l'année" par un jury de 60 journalistes européens, à l'issue d'une cérémonie au salon de l'automobile de Bruxelles.

La Renault 5, fabriquée à Douai (Nord de la France), succède à un autre modèle Renault, le Scenic électrique, récompensé en 2024 au salon de Genève. Seule Fiat avait déjà réussi le doublé avec la Punto et la Bravo en 1995-1996.

"C'est une victoire collective (...) on a réussi à faire une voiture différente" qui doit "franchir le plafond de verre de l'adoption de l'électrique", s'est félicité le directeur de la marque Renault, Fabrice Cambolive.

Si l'effet de ce Goncourt de l'automobile est difficile à chiffrer, le label est "une reconnaissance de la valeur du produit", qui peut par exemple être "un levier dans les discussions avec les flottes" d'entreprises, mais aussi une "source de motivation en interne", a souligné M. Cambolive.

Classée première par les journalistes français mais aussi italiens, britanniques ou hollandais, la Renault 5 a largement dépassé dans les votes la deuxième du concours, la compacte Kia EV3. Elles étaient suivies dans l'ordre de la nouvelle Citroën C3, du nouveau Dacia Duster, de la Hyundai Inster, du SUV Cupra Terramar et de la petite Alfa Romeo Junior.

Renault joue gros avec cette remplaçante de la Zoé et a enchaîné les présentations et campagnes marketing (jusqu'à des collaborations avec des marques de trottinettes et de baby-foot) pour faire parler du modèle.

La première version affichée à 33.500 euros doit être rejointe dans les prochains mois par une autre à 25.000 euros, à l'autonomie plus limitée (300 kilomètres annoncés contre 410 km annoncés).

Alors que le salon de Genève n'aura pas de nouvelle édition, la cérémonie de la Voiture de l'année était présentée pour la première fois en direct du salon de l'automobile de Bruxelles (Brussels Motor show, BMS), qui ouvre ses portes vendredi.

"C'est le salon en Europe où l'on vend des voitures", avec de nombreuses offres promotionnelles, a souligné le directeur de Stellantis Europe Jean-Philippe Imparato, venu avec toutes ses marques et leurs dirigeants, aux côtés de Mercedes, BMW, Hyundai-Kia, BYD ou Ford. "Si tes commandes sont bonnes au BMS, ton deuxième trimestre est bon", a-t-il souligné.