La renaissance de Franck Ribéry à la Fiorentina

Sur le terrain de la Lazio, Franck Ribéry s'est encore distingué par un exploit personnel synonyme de but et une performance remarquable pour un joueur de 37 ans. Comme au bon vieux temps, et comme pour faire remonter quelques regrets dans l'esprit du football français. Car en Italie et plus particulièrement à Florence, l'ancien taulier du Bayern Munich s'est déjà taillé une place de choix.

Vidéo

Il l'attendait, celui-là. Vacances ou pandémie imposant le repos, Franck Ribéry n'était quasiment jamais resté silencieux aussi longtemps pendant sa carrière. Entre son but inscrit à Milan le 29 septembre dernier et celui marqué ce samedi, le joueur de la Fiorentina aurait carrément eu le temps de concevoir et de voir naître un sixième enfant. Neuf mois plus tard donc, et six mois après sa dernière apparition sur une pelouse, l'ancien du Bayern Munich désormais totalement remis sur pied a fait les choses bien. Exilé dans le couloir gauche de la pelouse de la Lazio, le bonhomme s'est offert un magnifique exploit personnel à la demi-heure de jeu : double contact mettant deux adversaires dans le vent, entrée dans la surface de réparation, feinte de frappe déséquilibrant définitivement la défense romaine et tir gagnant du droit trompant Thomas Strakosha. Les locaux sont foudroyés, les visiteurs ouvrent le score, et la Serie A applaudit.Si l'outsider de la soirée finira par craquer devant le dauphin de la Vieille Dame, les médias n'ont d'yeux que pour l'ex-Bavarois. Il faut dire qu'à 37 bougies (il les a soufflées début avril, pendant le confinement), l'éternel ailier s'est encore distingué en sortant une performance majuscule (malgré une deuxième période moins convaincante que la première, durant laquelle il s'est transformé en véritable poison). Quatre dribbles (personne ne fait mieux), 65 ballons touchés (meilleur bilan des siens), 87% de transmissions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com