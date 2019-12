La remise du prix Nobel de littérature à Peter Handke suscite des protestations

La polémique, visant les prises de position de l'auteur autrichien sur l'ex-Yougoslavie, s'est accentuée mardi 10 décembre, lors de la cérémonie à Stockholm.

Il faisait un froid glacial, mardi 10 décembre, à Stockholm. Et pourtant près de 500 personnes se sont rassemblées, en fin d'après-midi, dans le centre de la capitale suédoise, pour protester contre le prix Nobel de littérature, remis quelques instants plus tôt, à l'écrivain autrichien Peter Handke, critiqué pour ses positions pro-serbes et sa présence à l'enterrement de l'ancien homme fort de Belgrade, Slobodan Milosevic.

Parmi les manifestants, de nombreux Suédois, d'origine bosniaque, ont fait le déplacement. Entre 1992 et 1995, la Suède a accordé l'asile à près de 50 000 d'entre eux. Saud Cosovic est venu avec sa fille Lajla, 21 ans. Elle porte une pancarte, où elle a écrit, en noir et rouge : « Le déni du génocide est la dernière étape du génocide. »

A la tribune, des mères de Srebrenica, arrivées quelques jours plus tôt à Stockholm, promettent d'inscrire le nom de l'Académie suédoise sur « un mur de la honte » qu'elles construiront un jour. Des sanglots dans la voix, Teufika Sabanovic, une des organisatrices de la manifestation, raconte qu'elle a enterré « 36 % du corps » de son père, tué à Srebrenica. Récompenser Peter Handke, qui évoquait encore début décembre, sur la chaîne suédoise SVT, un « fratricide » plutôt qu'un « génocide », est « une insulte », dit-elle.

Experte auprès du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie (TPIY), la médecin suédoise Christina Doctare annonce qu'elle va rendre son prix Nobel : la médaille remise aux membres des forces de maintien de la paix de l'ONU, récompensées à Oslo en 1988. « Ce prix à Handke, ce n'est pas rien, explique-t-elle. Il représente la négation systématique du mal. Ce qui est dangereux, c'est qu'en le nobélisant on canonise ses livres. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr