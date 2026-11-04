La relance de LIV Golf rencontre un obstacle : BC Partners abandonne son plan de sauvetage, selon le Financial Times

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* BC Partners prévoyait un financement pouvant atteindre 300 millions de dollars (XX millions d'euros) pour la saison 2027

* Selon le FT, le plan de sauvetage est compromis faute d’avoir obtenu suffisamment d’engagements de la part des joueurs

* La LIV se place sous la protection de la loi sur les faillites en septembre après que le PIF a mis fin à son soutien à l'issue de la saison 2026

(Détails supplémentaires)

BC Partners, qui finance des entreprises de taille intermédiaire, abandonne son projet de relance de LIV Golf en raison de son incapacité à obtenir suffisamment d’engagements de la part des joueurs, a rapporté mercredi le Financial Times.

La ligue professionnelle de golf masculine, concurrente du PGA Tour, s’est placée sous la protection de la loi sur la faillite ( ) dans le New Jersey en septembre, dans le cadre d’une restructuration , après que le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), qui a investi plus de 5 milliards de dollars (XX milliards d'euros) dans LIV depuis son lancement en 2022, a annoncé qu’il mettrait fin à son soutien financier après la saison 2026.

La LIV a déclaré qu’elle prévoyait de poursuivre ses activités pendant sa réorganisation.

La décision de cette société de capital-investissement est intervenue alors que la date butoir approchait pour démontrer qu’il existaitun soutien suffisant de la part des joueurs afin d’organiser une série de tournois en 2027, a indiqué le Financial Times, citant des sources directement informées du dossier.

BC Partners et LIV Golf n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L’ancien numéro un mondial Jon Rahm fait partie d’une vague de golfeurs de renom qui ont quitté LIV Golf depuis que la société s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites.

LIV devrait comparaître jeudi lors d’une audience devant le tribunal des faillites américain de Trenton, dans le New Jersey, afin d’examiner divers contrats, baux et actifs. On ignore si le sort final de LIV sera également abordé.

En octobre, BC Partners avait réalisé un premier investissement dans LIV Golf et prévoyait d’apporter jusqu’à 300 millions de dollars (XX millions d'euros) de financement afin d’aider la ligue à sortir de sa restructuration et à consolider ses finances avant la saison 2027.

LIV Golf a été lancé en 2022 grâce à un financement du Fonds public d’investissement saoudien et a attiré des joueurs de premier plan du PGA Tour , notamment Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka et Dustin Johnson, en leur proposant des contrats lucratifs.

DeChambeau, l’une des plus grandes figures de l’effectif de LIV, a récemment déclaré que le modèle économique proposé pour la " version 2.0 " de la ligue " était tout à fait logique " et qu’il espérait qu’il durerait " pour toujours ".

D’autres ont critiqué LIV Golf, notamment Guy Kinnings, directeur général du DP World Tour, qui a déclaré que LIV avait cherché à saper le circuit européen.

"Ils ont débauché des joueurs; ils ont débauché des sponsors; ils ont transformé le golf professionnel en une course à l’armement", a déclaré Rory McIlroy aux journalistes mercredi matin, avant le championnat d’Abu Dhabi.