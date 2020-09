La relance de la demande allemande, clé de la réindustrialisation française

La crise du Covid-19 ne doit pas faire oublier l'existence de déséquilibres structurels en Europe, notamment entre la France qui consomme plus que ce qu'elle produit et l'Allemagne qui produit plus que ce qu'elle consomme, a souligné mercredi le CEPII, appelant à une coordination des politiques de relance en Europe.

La pénurie de masques ou de respirateurs au plus fort de la crise sanitaire a placé au centre des débats la dépendance française à l'égard de la Chine et l'urgence à relocaliser certaines productions stratégiques, ont constaté les économistes du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) lors de la présentation en ligne de "L'économie mondiale 2021", son ouvrage annuel.

Pourtant, "le problème des masques est très anecdotique par rapport à celui du manque de compétitivité du tissu industriel et du déficit commercial français, qui est principalement envers les pays européens", a souligné Isabelle Méjean, professeure à l'Ecole polytechnique, appelant à "ne pas oublier les urgences qui préexistaient à la pandémie".

Au deuxième trimestre 2020, la France a accusé un déficit commercial de 4,6% du PIB, quand l'Allemagne affichait un excédent de 3,1% sur la même période.

Pour François Geerolf, de l'UCLA, "il faudrait s'efforcer, dans ces plans de relance, que les pays en surplus commerciaux - les quatre +frugaux+ et l'Allemagne - fassent plus du côté de la relance de la consommation, de la baisse des impôts sur les ménages".

Au risque, sinon, d'aggraver la désindustrialisation de la France dont il montre, dans un chapitre de "L'économie mondiale 2021", qu'elle est intimement liée à son déficit extérieur.

En Allemagne au contraire, la croissance des exportations à compter des années 2000 a été financée par la demande externe, notamment française. Mais cette stratégie de soutien de l'activité par la demande externe, déjà adoptée par la Suède dans les années 90, est "non coopérative par nature", relève François Geerolf.

A cet égard, le plan de relance de Berlin, qui repose notamment sur une baisse de la TVA de 19 à 16%, "va dans le bon sens", a-t-il souligné, mais cette baisse devra être pérennisée pour rééquilibrer de façon durable la demande dans la zone euro.