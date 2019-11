La reine Elizabeth II ne veut plus de nouvelles fourrures

La toque de renard restera au dressing. Elizabeth II, la reine d'Angleterre, arborera cet hiver de la fausse fourrure pour ne pas prendre froid. C'est la styliste personnelle de Sa Majesté qui a lâché l'information dans un livre sur les secrets de la garde-robe royale. Une révolution pour la souveraine de 93 ans. Mais aussi un signe des temps.« Cela envoie un message très fort : la fourrure n'est plus tendance. D'ailleurs, la Californie vient d'interdire la vente d'articles neufs, vêtements ou accessoires, en contenant », se réjouit Anissa Putois, de l'ONG Peta, qui défend la cause des bêtes.Le manteau de vison est de plus en plus associé à de la maltraitance animale et cela a un impact sur le marché mondial : 33 milliards de dollars l'an dernier alors qu'il se situait à encore 40 milliards en 2015, selon certaines estimations. Des stylistes comme Stella McCartney n'utilisent plus que du synthétique, très en vogue. VIDÉO. L'élevage d'animaux à fourrure bientôt interdit en Norvège De l'hermine artificielle ?Cette décision royale ne s'applique qu'aux futures acquisitions. Pas question que la reine renonce à sa Robe of State of crimson velvet, un vêtement de cérémonie historique rehaussé d'hermine. Ni à toutes les pièces vintage rangées dans ses placards.« Nous allons lui proposer de remplacer ces tenues par de la fausse fourrure écologique de luxe fabriquée par une société française, Ecopel, annonce Anissa Putois. Car s'habiller avec de la fourrure, même d'occasion et qui ne nécessite donc pas d'abattre de nouvelles espèces, cela normalise le port d'animal mort ». LIRE AUSSI > Fin de la fourrure : et la France c'est pour quand ?Peta voit d'autres matières à progrès du côté de Londres. « La décision de la reine est un premier pas. Il faudrait aussi se pencher sur les coiffes en poil d'ours des gardes de Buckingham. » Là encore, l'ONG est prête à se mettre au ...