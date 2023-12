La reine du Danemark annonce son abdication le 14 janvier

La reine du Danemark Margrethe II, détentrice du record de longévité pour un monarque en Europe, a annoncé dimanche qu'elle allait abdiquer le 14 janvier et laisser le trône à son fils, le prince Frederik.

Margrethe II, âgée de 83 ans, a régné pendant 52 ans et était la seule femme monarque en Europe depuis le décès de la reine Elizabeth II.

L'annonce surprise a été faite lors de son traditionnel discours du Nouvel An télévisé, durant lequel elle a invoqué son âge et ses problèmes de santé.

"Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mes fonctions de reine du Danemark. Je laisserai le trône à mon fils, le prince héritier Frederik ", a annoncé la fédératrice et populaire souveraine, veuve depuis 2018.

Cette fumeuse invétérée avait assuré à plusieurs reprises qu'elle n'abdiquerait jamais, affirmant: "Je resterai sur le trône jusqu'à ce que j'en tombe".

Mais la lourde intervention chirurgicale qu'elle a subie au dos en février, qui l'avait empêché d'apparaitre en public jusqu'en avril, "a (...) donné lieu à des réflexions sur l'avenir, sur la question de savoir s'il était temps de transférer les responsabilités à la génération suivante", a confié la reine.

Sur le trône depuis la mort de son père en 1972, cette intellectuelle polyglotte a contribué à moderniser progressivement la monarchie.

Plus de 80% des Danois se disent monarchistes et ils se sont déplacés par milliers pour célébrer son jubilé de 50 ans de règne.

Le prince Frederik, héritier de la couronne du Danemark, et la reine Margrethe II, le 4 octobre 2022 à Copenhague Queen Margrethe arrive for the annual opening of the parliamentary session at the Danish Parliament (Folketinget) at Christiansborg Castle in Copenhagen, on October 4, 2022. Denmark's popular Queen Margrethe II, Europe's longest-serving monarch, said on December 31, 2023 that she would abdicate on January 14, 2024 and pass the baton to her son Crown Prince Frederik. ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )