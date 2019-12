La région Paca vote l'ouverture à la concurrence pour ses TER, une première en France

C'est désormais voté. La région Provence Alpes-Côte-d'Azur s'est lancée concrètement ce vendredi dans l'ouverture à la concurrence de ses TER. Une première en France, qui sera évidemment scrutée par les autres régions et les opérateurs publics et privés qui lorgnent sur le monopole de la SNCF.L'exécutif régional, dirigé par Renaud Muselier (LR), a en effet voté une « procédure de délégation de service public » d'une partie de ses TER. Début 2020, la région compte ainsi lancer les appels d'offres pour deux lots de liaisons, Marseille-Toulon-Nice d'une part, et les lignes autour de Nice d'autre part, a précisé Renaud Muselier en séance plénière.« On va avoir des prix canonissimes » proposés par les opérateurs publics ou privés, français ou étrangers, qui répondront à ces appels d'offres, a-t-il affirmé : « On va avoir les trains à l'heure, on va avoir des rabais, avec une qualité de service ! Je vous le parie aujourd'hui ! ». LIRE AUSSI > SNCF : ce que l'ouverture à la concurrence pourrait changerLe président de région a ensuite détaillé la suite du calendrier : le choix de l'opérateur retenu pour chaque lot en juin 2021, le démarrage de l'exploitation l'année suivante sur Marseille-Nice (sept allers-retours quotidiens actuellement) et en 2024 autour de Nice (58 allers-retours sur différentes dessertes).Les contrats seront signés pour 10 ans, et représentent une valeur estimée sur la période d'environ 1,78 milliard d'euros. Huit opérateurs, dont deux français, ont déjà fait part de leur intérêt pour les lots ouverts par la région.« On veut payer le bon prix, pour le bon service »Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui clame depuis des mois vouloir être la première région à ouvrir ses trains à la concurrence, n'a pas perdu de temps : la loi ne permet que depuis le 1er décembre de passer des appels d'offres pour confier les TER à d'autres opérateurs que la ...