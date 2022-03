La région Normandie supprime des trains vers Paris, des élus des Yvelines protestent

"La diminution des déplacements professionnels et du développement des outils de travail à distance" qui ont "engendré une baisse importante de la fréquentation sur les lignes normandes, selon la région.

"Ce sont des trains en heure creuse", a assuré la région Normandie. ( AFP / MYCHELE DANIAU )

La suppression de trains entre Paris et Rouen par la région Normandie a provoqué la colère d'élus des Yvelines, qui voient avec cette décision disparaître des trains directs entre Mantes-la-Jolie et la capitale.

La région Normandie a supprimé 18 trains régionaux dont deux sur l'axe Paris-Rouen qui s'arrêtaient à Mantes. Ils permettaient aux Mantais de rallier en 35 minutes la capitale, distante d'une cinquantaine de kilomètres, ont rappelé les élus yvelinois lors d’une conférence de presse.

Le 10 mars, la région Normandie justifiait sa décision par "la diminution des déplacements professionnels et du développement des outils de travail à distance" qui ont "engendré une baisse importante de la fréquentation sur les lignes normandes : -24% à fin 2021 et -10% estimé pour 2022 par rapport à 2019".

"Ce sont des trains en heure creuse , se défend Jean-Baptiste Gastinne, vice président LR de la région Normandie. Et on a vérifié qu'il y avait quelques minutes avant ou après des trains, qui eux sont sous la responsabilité de la région Ile-de-France, qui font Paris-Mantes mais c'est vrai que ce sont des trains qui s’arrêtent plus souvent et donc le trajet sera plus long".

"Quarante minutes" de trajet en plus

"Ça rajoute plus de quarante minutes par trajet", a chiffré le maire par intérim de Mantes-la-Jolie Sidi El-Haimer.

Les élus yvelinois comptent "protester" auprès du Premier ministre Jean Castex après avoir saisi la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse le 25 mars, selon un courrier.

Outre le "problème de forme", cette résolution constitue, "sur le fond, une aberration" dans un contexte de réchauffement climatique "où le report modal" vers les transports en commun est important, a pesté Eddie Aït, vice-président en charge des transports de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.

"Dès lors que la clientèle reviendra c'est des trains qu'on remettra en circulation", promet Jean-Baptiste Gastinne.

"C'est terrible pour l'attractivité du territoire", regrette le maire de Limay Djamel Nedjar. "L'offre n'est déjà pas convenable", a soupiré le maire de Rosny-sur-Seine Pierre-Yves Dumoulin, avec "des trains anciens, qui ne respectent pas les horaires".

Jen-Baptiste Gastinne a par ailleurs souligné "qu'un accord avait certes été passé pour que des trains normands s'arrêtent à Mantes-la-Jolie pour pallier le manque provisoire d'infrastructure mais que ces arrêts (...) avaient vocation à disparaître d'ici à 2025 lorsque Eole (prolongement du RER E vers l'Ouest, NDLR) sera entré en service".