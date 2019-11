La région lyonnaise secouée par un tremblement de terre, 4 blessés

Dans le Rhône, la terre a tremblé ce lundi 11 novembre. Un « fort » séisme de magnitude 5,4 s'est produit lundi peu avant midi près de Montélimar (Drôme), a indiqué dans un communiqué le Bureau central sismologique français (BCSF) de Strasbourg. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. À Montélimar, une personne a été grièvement blessée après la chute d'un échafaudage. Elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital, a indiqué la préfecture de la Drôme. De son côté, le préfet de l'Ardèche avait auparavant recensé dans un tweet trois blessés légers dans son département.« À ce stade, aucun dommage apparent n'a été constaté. Les exploitants n'ont pas identifié de problème vis-à-vis de la sûreté », a indiqué à l'Agence France-Presse le directeur des centrales nucléaires à l'ASN, Rémy Catteau. « Il y a des vérifications en cours [et] nous avons demandé à EDF pour ses deux centrales nucléaires, conformément aux procédures, de vérifier que les réacteurs ne doivent pas être arrêtés afin de mener des vérifications plus poussées », a-t-il ajouté.Si la secousse a été ressentie à Lyon, l'épicentre du tremblement de terre se situerait à 10 kilomètres de Montélimar, dans la Drôme pour l'un, et à Aubenas, dans l'Ardèche. Peu après le phénomène, les sapeurs-pompiers ont reçu de nombreux appels. La préfecture alerte la population sur ces coups de fil et enjoint à ne pas...