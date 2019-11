La région lyonnaise secouée par des tremblements de terre

Dans le Rhône, la terre a vibré ce lundi 11 novembre. Deux tremblements de terre ont été ressentis un peu avant midi, dans toute l'agglomération de Lyon, rapporte Le Progrès. Les secousses, mesurées par le Réseau national de surveillance sismique, seraient de 5,1 et 5,7 de magnitude sur l'échelle de Richter.Si les secousses ont été ressenties à Lyon, l'épicentre des tremblements de terre se situerait à 10 kilomètres de Montélimar, dans la Drôme pour l'un et à Aubenas, dans l'Ardèche. Peu après le phénomène, les sapeurs-pompiers ont reçu de nombreux appels. La préfecture alerte la population sur ces coups de fil et enjoint à ne pas "saturer" les urgences. Surprises, de nombreuses personnes ont partagé leur étonnement sur les réseaux sociaux.Un précédent en 2018Les tremblements n'ont duré que quelques dizaines de secondes et l'on ne sait pas encore s'ils ont causé des dégâts. Ce n'est pour autant pas la première fois que la région est secouée par un tremblement de terre. En novembre 2018, un séisme de 4,2 de magnitude avait été enregistré dans l'Ain. La magnitude 4 est considérée comme légère. Les objets peuvent bouger, mais les dommages restent peu importants.