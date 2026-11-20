La réforme RN des retraites, un net durcissement pour les carrières hachées

La réforme RN des retraites, un net durcissement pour les carrières hachées ( AFP / JOEL SAGET )

La candidate à la présidentielle Marine Le Pen propose un retour à l'âge légal de départ en retraite à 62 ans, voire 60, mais au prix d'un net durcissement des conditions d'octroi des pensions pour les carrières non linéaires.

"Le paradoxe de cette réforme, c'est que l'âge légal de départ est bien abaissé, mais qu'il y a tout un tas de conditions qui sont rajoutées qui rendent ce départ plus difficile à obtenir", résume Nicolas Laine, responsable du pôle finances publiques à l'institut Montaigne (libéral).

"Les gagnants sont plutôt les carrières à la fois précoces, longues et continues", explique-t-il. "Ce sont surtout des ouvriers qualifiés, des professions intermédiaires, des fonctionnaires", qui, parce qu'ils ont eu une "carrière linéaire et stable", pourront valider tous leurs trimestres et partir entre 60 et 62 ans.

A l'inverse, les perdants "sont plutôt ceux qui ont eu une carrière hachée, notamment à cause de périodes de chômage, de temps partiel subi, ou ceux qui ont du mal à s'insérer dans l'emploi".

"Les grands perdants seront les carrières hachées et donc les femmes, qui sont les premières concernées", abonde Simon-Pierre Sengayrac de la Fondation Jean-Jaurès (gauche sociale-démocrate).

L'un des piliers financiers de cette réforme est la validation obligatoire d'un minimum de 160 trimestres (40 années) pour pouvoir partir en retraite. Il faudra attendre 67 ans si cette condition n'est pas remplie.

Cette mesure représente 5,8 milliards d'économies, soit entre le tiers et le quart du financement de la réforme, selon le RN.

Marine Le Pen veut également doubler la décote, la pénalité payée lorsque l'on n'atteint pas le nombre de trimestres requis (entre 160 et 168, l'équivalent de 40 à 42 ans travaillés). La pension baisserait de 2,5 % par trimestre manquant, pour économiser 2,7 mds d'euros.

"Le but n'est pas de baisser les pensions, il est d'inciter, d'inviter les travailleurs à poursuivre leur carrière et partir avec leurs pensions pleines", a affirmé le député RN Jean-Philippe Tanguy.

L'impact exact de ces deux mesures reste encore à mesurer.

Mais, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, 12,2 % des nouveaux retraités de 2025 (régime général) ont liquidé leur pension avec une décote pour carrière incomplète, soit 85.000 personnes. Et parmi eux, 76 % comptabilisent moins de 160 trimestres validés tous régimes confondus.

"Chanceux"

Quant au compteur de trimestres lui-même, il sera plus difficile à faire avancer, expliquent les experts.

Un autre pilier de la réforme - 5,2 mds d'euros, selon le RN - est en effet de limiter à quatre le nombre de trimestres de chômage validables pour la retraite.

Au-delà de quatre trimestres chômés sur toute la carrière, la personne devra elle-même acheter ses trimestres de retraite - ou accepter de voir son compteur stagner, repoussant d'autant son arrivée à la retraite.

Autre frein dans le compteur à trimestres, il faudrait désormais travailler l'équivalent d'un mi-temps sur un trimestre pour le valider, alors qu'il suffit aujourd'hui d'avoir gagné l'équivalent d'un Smic sur trois mois.

Selon Thierry Pech de Terra Nova (centre gauche), un jeune qui commencerait à travailler à 22 ans et demi et aurait eu huit trimestres de chômage dans sa carrière ne partira pas à 62 ans, mais "à 63 ans et demi et avec une décote". Ou attendre un an de plus pour partir sans décote.

Quant à obtenir la retraite à 60 ans, il sera nécessaire pour cela "d'avoir eu un contrat de travail à temps plein d'au moins 6 mois" avant 20 ans et "d'avoir travaillé continûment" ensuite, "sans temps partiel" de plus de 50%, et sans avoir plus d'un an de chômage sur toute la carrière, indique-t-il.

"Pour y arriver, il faudra être assez chanceux", résume-t-il.

Dernier pilier fondamental de cette réforme, la suppression, pour 5 milliards d'économies, de la "retraite des pères".

Le bonus de 10% pour les pères d'au moins trois enfants serait supprimé mais porté à 12% pour les mères.

C'est une "injustice" de traiter de la même manière une mère de trois enfants "dont la carrière est directement impactée" et un père "qui a une carrière qui n'est pas du tout impactée", selon Mme Le Pen.