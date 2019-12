La réforme des retraites, les grèves, son avenir : ce qu'a dit Édouard Philippe aux lecteurs du Parisien

Une rencontre à Matignon, en pleines turbulences sur la réforme des retraites. Édouard Philippe s'est longuement prêté au jeu des questions - réponses avec un panel de lecteurs du Parisien - Aujourd'hui en France.Le Premier ministre a évidemment été interrogé sur la grogne qui secoue le pays. « Certes, il y a eu des grèves très suivies, mais seulement dans quelques corps de la fonction publique. [...] Je ne dirais donc pas que tout le pays est en grève. Ce n'est pas un blocage total, mais c'est pénible. C'est d'ailleurs cet impact sur des millions de Franciliens qui est recherché par certaines organisations syndicales. » LIRE AUSSI > L'intégralité des réponses d'Edouard Philippe aux lecteurs du ParisienAlors que les fêtes de Noël se profilent, et que les Français ne savent toujours pas s'ils pourront prendre le train en cette période importante, le Premier ministre en appelle au sens des « responsabilités » des grévistes. « Noël, c'est un moment important. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment. » VIDÉO. Grève : sept lecteurs du « Parisien » posent leurs questions à Edouard Philippe Soutien à Jean-Paul Delevoye et aux commerçantsExcluant l'idée d'un référendum sur la réforme des retraites, il assure que le gouvernement « a essayé de prendre le temps avec les organisations syndicales et patronales ». « Et je ne regrette pas de l'avoir fait », dit-il encore en apportant un soutien appuyé à Jean-Paul Delevoye et « à sa bonne foi totale ».Conscient des difficultés que rencontrent les commerçants en raison des grèves, il évoque également une première piste d'aide concrète. « Nous étudions notamment des mesures de lissage pour le paiement de leurs cotisations sociales, afin qu'ils arrivent à passer le cap. On l'avait déjà fait au moment des Gilets jaunes. »Enfin, se pose-t-il la question de son maintien à ...