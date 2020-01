La réforme des retraites arrive au Conseil des ministres : enfin le bout du tunnel ?

À peine revenu de son déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens, Emmanuel Macron retourne aux affaires intérieures. Par la face nord, la plus abrupte, celle de la réforme des retraites dont le texte est présenté - enfin ? - ce vendredi matin en conseil des ministres.Après un mois et demi de grèves, de contestations dans la rue et même vingt mois de concertations tendues avec les partenaires sociaux, l'exécutif est-il en train de voir le bout du tunnel ? « La présentation en conseil des ministres n'est pas un aboutissement, mais c'est quand même une étape importante. On ne va pas se mentir : on revient de loin. Le pouvoir a parfois vacillé », commente froidement un membre du gouvernement, alors qu'une grande journée de blocage dans les transports est de nouveau annoncée vendredi pour marquer la présentation du projet de loi.L'opinion reste favorable au retrait de la réforme« La situation sociale est tendue dans notre pays. Mais l'absence de transformation me semble encore plus dangereuse à terme que la volonté d'avancer », renvoie Édouard Philippe, ce vendredi dans les colonnes de « la Croix ».En visite jeudi sur le porte-avions « Charles de Gaulle », le Premier ministre a même eu cette phrase devant l'équipage qui doit rejoindre l'opération anti-Etat islamique au Moyen-Orient : « Si un jour la lassitude venait à vous gagner lors du déploiement, ce dont je doute, rappelez-vous la devise du Général : être inerte, c'est être battu ». Voilà qui en dit long sur son état d'esprit. Pas question de reculer. Il y a dix jours, à peine sorti du séminaire gouvernemental de rentrée, il lançait d'ailleurs qu'il était « hors de question de ralentir ».Et tant pis si l'opinion reste encore favorable au retrait de la réforme. Selon un sondage Elabe paru 22 janvier, plus de six Français sur dix (61 %), considèrent qu'Emmanuel Macron devrait prendre en compte les contestations contre ...