La réforme des APL reportée au 1er avril par le gouvernement

À la demande de la Caisse nationale des allocations familiales, le gouvernement a décidé de reporter la réforme des aides personnalisées au logement au 1er avril et non plus au 1er janvier comme ce qui était prévu.« Le gouvernement a choisi de décaler l'entrée en vigueur au 1er avril pour mettre en œuvre la réforme avec un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires », a indiqué Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement.Ces aides vont bénéficier d'un nouveau mode de calcul. Auparavant, ces aides étaient déterminées en fonction des revenus perçus deux ans avant l'année en cours. À partir du 1er avril, ce sont les revenus des douze derniers mois qui seront pris en compte avec un nouveau calcul tous les trimestres.La fréquence de cette réévaluation sera désormais calquée sur celle de la prime d'activité, de l'allocation adulte handicapée ou du revenu de solidarité actif (RSA).Le montant des APL est aussi conditionné par les revenus et la composition du foyer, la localisation du logement et le patrimoine du ménage. Son plafond est actuellement de 258,09 euros/mois.Une mesure qui va permettre au gouvernement de réaliser de sensibles économies. En règle générale, les revenus perçus par une personne sont généralement plus élevés pendant l'année en cours que ceux obtenus deux ans plus tôt. Selon les projections, la CAF devrait pouvoir économiser près de 1,2 milliard d'euros. Sur les 6,5 millions de bénéficiaires, 600 000 personnes risquent même de sortir de ce dispositif.Des gagnants et des perdantsSelon Capital, le ministère de la Cohésion du territoire vient de remettre un document avec des simulations au Conseil national de l'habitat. Une réforme qui va évidemment faire des gagnants et des perdants.Pour un salarié qui a des revenus identiques depuis 2017, le versement de son allocation logement sera identique. Par contre, si son salaire augmente depuis ...