La réforme de l'assurance-chômage doit être reportée "d'au moins six mois", selon la CFTC

Emmanuel Macron a assuré le 12 juillet que la réforme contestée de l'assurance chômage serait "pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre".

Cyril Chabanier à Paris, le 6 juillet 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les conditions économiques ne seraient pas réunies pour la mise en œuvre de la réforme de l'assurance-chômage au 1er octobre, a estimé mercredi 18 août le président de la CFTC, Cyril Chabanier. Elle doit donc être reportée "d'au moins six mois",selon lui.

"On a un très gros sujet, c'est la réforme de l'assurance chômage", a déclaré sur BFM Business Cyril Chabanier, interrogé sur la rentrée.

"Pour nous, le retour à meilleure fortune n'est pas au rendez-vous et donc il va falloir vraiment se battre pour que cette réforme soit encore décalée de six mois et ne rentre pas en vigueur tout de suite", a-t-il estimé. "Très honnêtement, aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour l'appliquer , on sait que les indicateurs on les revoit tous les six mois. Je pense que la chose la plus décente serait de pouvoir la reporter d'au moins six mois", a insisté le dirigeant syndical.

Face aux incertitudes économiques liées à la crise du Covid-19, le juge des référés du Conseil d'État avait suspendu le 22 juin le nouveau mode de calcul qui devait entrer en vigueur le 1er juillet et pénalise les salariés ayant alterné contrats courts et inactivité.

Les règles d'indemnisation actuelles ont été prolongées jusqu'à fin septembre.