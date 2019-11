La redevance-télé ne sera pas "modulée en fonction de la taille de la famille", assure Franck Riester

Le ministre de la Culture Franck Riester a indiqué que l'avenir de la redevance télé n'était pas encore tranchée. Celle-ci est actuellement adossée à la taxe d'habitation, appelée à disparaître.

Le ministre de la Culture Franck Riester le 7 novembre 2019 à l'Élysée. ( AFP / ALAIN JOCARD )

La redevance télé ne sera pas modulée en fonction de la taille de la famille, a assuré vendredi 8 novembre le ministre de la Culture Franck Riester. L'avenir de cette contribution, adossée à la taxe d'habitation appelée à disparaitre, suscite régulièrement des débats.

Dans un article publié cette semaine, Le Figaro évoquait la possibilité d'une modulation de la Contribution à l'audiovisuel public (le nom officiel de la redevance télé) "en fonction de la taille du foyer".

Plus de 3 millions de recette nette par an

Le quotidien de droite précisait qu'il pourrait y avoir deux montants fixés, un pour les personnes seules et un pour les familles. "Je ne confirme pas et le Premier ministre lui-même a dit que cette piste là ne serait pas retenue", a répondu Franck Riester sur Europe 1. "Je ne sais pas quel sera le mode de calcul et sur quelle taxe ou impôt sera adossé la contribution à l'audiovisuel public, ça ne sera pas en tout cas modulé en fonction de la taille de la famille" , a-t-il assuré.

La redevance télé, qui génère plus de 3 milliards d'euros de recettes nettes par an , est la principale source de financement de l'audiovisuel public (France Télévisons, Radio France...). Elle est adossée à la taxe d'habitation qui doit être supprimée d'ici la fin du quinquennat. Une suppression qui alimente des débats récurrents sur son avenir.

La redevance adossée à l'impôt sur le revenu ?

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait proposé au printemps de la supprimer , provoquant une levée de bouclier des défenseurs du service public. "Nous allons devoir remplacer le système, mais nous allons maintenir un système affecté spécifiquement pour l'audiovisuel public qui permet un financement pérenne et une indépendance par rapport au pouvoir politique", a déclaré vendredi Franck Riester.

"Nous sommes en train d'y travailler avec Bercy et le dispositif final n'a pas été tranché. Nous avons du temps, ce sera à partir de 2022", a-t-il ajouté, évoquant parmi les "pistes" de travail la possibilité que la redevance soit adossée à l'impôt sur le revenu ou une "contribution universelle".