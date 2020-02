Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La récession s'amplifie à Hong Kong Reuters • 03/02/2020 à 10:51









LA RÉCESSION S'AMPLIFIE À HONG KONG HONG KONG (Reuters) - La contraction de l'économie de Hong Kong s'est encore creusée au dernier trimestre 2019 en raison du mouvement de contestation qui secoue le territoire chinois et des tensions commerciales entre Pékin et Washington, montrent les statistiques officielles lundi. Le produit intérieur brut (PIB) s'est réduit de 0,4% pour les trois mois d'octobre à décembre par rapport au trimestre précédent. En rythme annuel, l'économie s'est contractée de -2,9%, contre -2,8% au troisième trimestre. Sur l'ensemble de l'année 2019, le PIB de Hong Kong a reculé de 1,2%, sa première baisse annuelle depuis 2009. Les analystes prédisent un premier trimestre 2020 encore moins bon à cause de l'épidémie de coronavirus, qui a conduit les autorités locales à restreindre les échanges avec la Chine continentale. La cheffe de l'exécutif hongkongais, Carre Lam, a annoncé lundi la fermeture temporaire de dix des 13 points de passage frontaliers avec la Chine. Elle se refuse cependant à boucler l'ensemble du territoire comme le réclament certains, car ce serait selon elle "discriminatoire" envers Pékin. (Rédaction de Hong Kong, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

