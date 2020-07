Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Real Sociedad tenue en échec par Levante Reuters • 06/07/2020 à 22:48









par Matthieu Cointe (iDalgo) La Real Sociedad va devoir s'accrocher pour une place européenne. L'équipe d'Imanol Alguacil a concédé le nul sur la pelouse de Levante pour le compte de la 34ème journée de Liga (1-1). Alexander Isak a ouvert le score d'une jolie reprise acrobatique pour inscrire sa 9ème réalisation en championnat. Jose Morales a égalisé quelques minutes plus tard sur un service de Ruben Rochina. La Real n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matches de Liga et reste 7ème au classement, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, avec 3 points d'avance sur l'Athletic Bilbao. De son côté, Levante, 12ème, a déjà assuré son maintien et n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison.

