La Real Sociedad n'y arrive plus, Osasuna s'impose par Matthieu Cointe (iDalgo) La Real Sociedad devra se battre pour accrocher la Ligue Europa. Les hommes d'Imanol Alguacil se sont une nouvelle fois inclinés à domicile face au Celta Vigo ce mercredi (0-1) et concèdent une troisième défaite de rang en Liga. Iago Aspas a inscrit le seul but de la rencontre sur pénalty en fin de première période. Au classement, la Real est 7ème et provisoirement qualifiée pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, mais ne compte qu'un point d'avance sur Valence. Le Celta s'éloigne de la zone rouge et pointe désormais à 7 longueurs de Majorque, premier relégable. Dans l'autre rencontre du début de soirée, Osasuna est venu s'imposer sur la pelouse d'Alaves (0-1). Lato a débloquer la rencontre à l'heure de jeu. Les deux équipes restent dans le ventre mou de la Liga et ont accumulé assez de points pour ne pas jouer le maintien dans cette fin de saison.

