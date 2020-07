Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Real Sociedad gagne enfin, Osasuna enchaîne Reuters • 02/07/2020 à 21:39









La Real Sociedad gagne enfin, Osasuna enchaîne par Léo De Garrigues (iDalgo) Première victoire pour la Real Sociedad depuis la reprise du football en Espagne. Alors que les Basques restaient sur 5 matchs consécutifs sans victoire, ils s'imposent contre l'Espanyol Barcelone (2-1) pour le compte de la 33e journée de Liga. Les hommes d'Imanol Alguacil avaient pourtant concédé l'ouverture du score de David Lopez dès la 10e minute. En seconde période, Willian José et Alexander Isak ont permis à la Real Sociedad de s'imposer. Au classement, le club grimpe au 7e rang tandis que l'Espanyol reste lanterne rouge. Dans le même temps, Osasuna enchaîne un 3e succès consécutif en dominant Eibar (0-2). Ruben Garcia a inscrit un doublé. Avec cette victoire, les Rojillos sont 11es du classement espagnol.

