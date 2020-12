Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Real Sociedad et Villarreal tenus en échec Reuters • 07/12/2020 à 00:10









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se concluait la douzième journée de Liga avec quatre matchs au programme. La Real Sociedad affrontait Alaves à l'extérieur mais n'a pas réussi à s'imposer afin de mettre la pression sur l'Atletico Madrid en tête du classement. Les deuxièmes de la Liga ont pourtant évolué à 11 contre 10 pendant presque trente minutes. L'équipe qui complète le podium Villarreal recevait Elche et a aussi fait match nul 0-0. L'Atletico qui compte 2 matchs en retard à un point d'avance sur son dauphin de Saint Sebastien. Les autres matchs : Osasuna 0-2 Betis et Grenade 3-3 Huesca.

