La Real Sociedad concède le nul contre Osasuna

par Matthieu Cointe (iDalgo) Pour son retour à la compétition, la Real Sociedad n'a pas gagné. Dans le dernier match de la 28ème journée de Liga, le 4ème du championnat avait l'occasion de prendre une option dans la lutte à la Ligue des Champions, après les mauvaises opérations de Getafe (1-2 contre Grenade) et l'Atletico Madrid (1-1 face à Bilbao). Mais les Basques ont connu le même sort que leurs concurrents directs ce week-end face à Osasuna. À San Sebastian, Robin Le Normand s'est rendu coupable d'une faute de main dans sa surface et a offert un pénalty à ses adversaires, parfaitement transformé par Adrian Lopez. À l'heure de jeu, Oyarzabal a égalisé pour inscrire sa 9ème réalisation de la saison. La "Real" reste 4ème mais n'a qu'une petite longueur d'avance sur Getafe et l'Atletico, alors qu'Osasuna est 11ème.

