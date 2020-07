Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Real Sociedad battue par Grenade Reuters • 11/07/2020 à 00:12









La Real Sociedad battue par Grenade par Léo De Garrigues (iDalgo) La Real Sociedad retombe dans ses travers. Après 2 matchs plutôt positifs qui avaient mis fin à une série de 4 défaites consécutives, le club basque s'est de nouveau incliné, cette fois à domicile face à Grenade (2-3) pour le compte de la 35e journée de Liga. Les visiteurs menaient 2-0 à la mi-temps grâce à des réalisations d'Antonio Puertas et Roberto Soldado. Mais la Real Sociedad est parvenue à égaliser grâce aux buts de Mikel Merino et Mikel Oyarzabal. A la 88e minute, Domingo Duarte a douché les espoirs de la Real Sociedad en trompant Ángel Moyá de la tête. Au classement, Grenade, 9e de Liga, revient à un point de sa victime du soir.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.