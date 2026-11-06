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La réaction émue de Zinédine Zidane au décès de Jesus de Miguel
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 18:32

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La réaction émue de Zinédine Zidane au décès de Jesus de Miguel

La réaction émue de Zinédine Zidane au décès de Jesus de Miguel

Un sélectionneur a pour mission de travailler dans la durée, mais l’actualité ne l’empêche pas de vivre les choses au présent. Ainsi, Zinédine Zidane a été comme tout le monde : choqué par le décès de Jesús de Miguel , l’attaquant de Tenerife ayant été victime d’une charge du gardien du FC Andorra ce lundi.

« La chair de poule »

Interrogé à ce sujet lors de l’annonce de sa liste, le sélectionneur de l’équipe de France a paru affecté . « Je suis triste pour ce qui est arrivé, très touché, comme nous tous. Rien que d’en parler ça me donne même la chair de poule car on n’a pas envie de voir ça sur un terrain de foot. C’est juste ça le message que je reçois, le message que j’ai envie de faire passer. Et triste pour la famille, on n’a pas envie de voir ça. »

MR pour SOFOOT.com

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