La réaction de Brahim Díaz après l’attribution de la CAN 2025 au Maroc

La panenka ? Quelle panenka ? Brahim Díaz était tout sourire ce mardi soir, après que le Real Madrid a surclassé Manchester City (1-2), pour s’adjuger une place en quart de C1. Et comme si la soirée n’était pas déjà assez belle, le Marocain a été aperçu en train de célébrer sur la pelouse de l’Etihad Stadium son titre de champion d’Afrique , tout juste annoncé après la décision de la Commission d’appel de la CAF de déclarer le Sénégal forfait.

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AR pour SOFOOT.com