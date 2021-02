La RDC annonce la "résurgence" de l'épidémie d'Ebola dans l'Est

Une infirmière prépare une seringue du vaccin contre le virus Ebola en août 2019 à Goma, en RDC ( AFPAFP / Augustin WAMENYA )

La République démocratique du Congo a annoncé dimanche la "résurgence" de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays, après la mort d'une femme de cette maladie, trois mois après la déclaration de la fin d'une épidémie précédente.

Il y a une "résurgence du virus d'Ebola à l'Est de la RDC , a déclaré le ministre congolais de la Santé Eteni Longondo, à la télévision d'État, la RTNC.

Il a précisé que cet "autre épisode de la maladie à virus Ebola" avait été localisé dans la zone de santé de Biena dans le Nord-Kivu (Est).

"Il s'agit d'une cultivatrice, épouse d'un survivant de la maladie à virus Ebola, ayant présenté en date du 1er février, les signes typiques de cette maladie", très contagieuse, a ajouté le ministre.

Décédée le 3 février, l'analyse de l'échantillon de son sang prélevé avant sa mort a abouti à un résultat positif au virus Ebola, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ce nouveau cas a été enregistré après l'annonce le 18 novembre 2020 de la fin officielle de la onzième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur dans le nord-ouest qui a causé le mort de 55 personnes sur 130 cas recensés.

C'est le 16 octobre 2020 que le dernier malade d'Ebola avait été déclaré guéri dans cette province congolaise.

Identifié en 1976 par Peter Piot et une équipe internationale dont le professeur congolais Muyembe, le virus Ebola se transmet à l'homme par des animaux infectés.

La transmission humaine se fait par les liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements, diarrhées.

La dixième épidémie d'Ebola, la plus meurtrière en RDC, déclarée le 1er août 2018 dans l'Est du pays et dont la déclaration de sa fin est intervenue le 25 juin 2020, a tué 2.287 personnes pour 3.470 cas, selon les autorités congolaises et l'Organisation mondial de la santé (OMS).

Depuis la grande épidémie de 2013-2016 en Afrique de l'Ouest (11.000 mort), et l'exportation de quelques cas en Occident via des humanitaires, l'OMS redoute à chaque résurgence d'Ebola une propagation du virus dans le monde. L'agence onusienne avait d'ailleurs élevé la précédente épidémie dans l'Est au rang d'urgence sanitaire internationale

Le RDC fait aussi face à l'épidémie de Covid-19 avec 23.599 cas et 681 décès.

str-bmb/sba