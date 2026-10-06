La RD Congo aurait dû être exclue de la Coupe du monde 2026

La RD Congo aurait dû être exclue de la Coupe du monde 2026

Le Monde et le New York Times sont formels dans une enquête parue ce mardi, la RD Congo aurait pu légitimement être exclue du Mondial 2026. La FIFA aurait ignoré les réclamations de la Fédération nigériane (NFF) après la finale des barrages de la zone africaine entre les Super Eagles et les Léopards, remportée par les hommes de Sébastien Desabre (1-1, 4-3 tab).

Après s’être aperçue de l’inéligibilité du gardien du Havre Lionel Mpasi, la NFF aurait déposé de nombreux recours en novembre 2025, puis en mars 2026 afin d’inciter l’instance dirigée par Gianni Infantino à se pencher plus en profondeur sur le dossier.…

MB pour SOFOOT.com