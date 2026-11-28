La rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, refoulée par le Costa Rica, attendue au Mexique

La rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens Francesca Albanese s'adresse par visioconférence au public de l'Université du Costa Rica, au cours de sa cérémonie de remise d'un doctorat honoris causa ( AFP / Ezequiel BECERRA )

La rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, Francesca Albanese, est en partance samedi pour le Mexique après s'être vue interdire l'entrée au Costa Rica pour de soi-disant liens avec le terrorisme.

Mme Albanese a pris vendredi la parole depuis l'aéroport de San José, où elle est arrivée jeudi pour recevoir un titre de docteure honoris causa à l'Université du Costa Rica, un prestigieux établissement public dont la cérémonie s'est finalement déroulée par visioconférence.

"Je suis profondément indignée que le gouvernement costaricien ait diffusé de fausses informations me liant au terrorisme", a déclaré Mme Albanese au cours de cette cérémonie en ligne.

"Défendre les droits humains, ce n'est pas du terrorisme, et le gouvernement répondra de ces insinuations comme il se doit dans un État de droit", a-t-elle ajouté.

Les services costariciens de l'immigration l'ont refoulée jeudi à son arrivée dans le pays, arguant qu'elle faisait "l'objet d'une alerte internationale en raison de liens avec des actes terroristes".

La rapporteure spéciale de l'ONU accuse de longue date Israël de génocide et de crimes de guerre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Francesca Albanese, rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, s’adresse à l'auditoire depuis l’aéroport international de San José, les autorités lui ayant refusé l’entrée sur le territoire, le 27 novembre 2026 au Costa Rica ( AFP / Ezequiel BECERRA )

De nationalité italienne, Mme Albanese a été nommée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, mais ne représente pas l'organisation lorsqu'elle exprime des analyses ou des opinions.

Elle fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis en lien avec ses critiques sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël, et figure sur une liste noire internationale l'empêchant d'utiliser des cartes de crédit américaines ou d'effectuer de nombreuses opérations bancaires.

Rapprochement avec Israël

"Le Costa Rica a décidé de sceller ses relations avec l'Israël de l'apartheid", a-t-elle dénoncé.

La présidente costaricienne Laura Fernandez est une proche alliée du président américain Donald Trump. Depuis sa prise de fonctions en mai, elle a également entamé un rapprochement avec Israël.

Des personnes suivent une visioconférence de Francesca Albanese, rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, contrainte de s’adresser à l'auditoire depuis l’aéroport international de San José, les autorités lui ayant refusé l’entrée sur le territoire, le 27 novembre 2026 au Costa Rica ( AFP / Ezequiel BECERRA )

Le ministre italien des Affaires étrangères a indiqué avoir demandé "à plusieurs reprises" aux autorités costariciennes de faciliter son entrée dans le pays.

La Cour constitutionnelle du Costa Rica a ordonné vendredi son transfert vers un hôtel, puis son départ samedi pour le Mexique, où elle devait se rendre de toute façon après son séjour à San José. Mme Albanese avait initialement refusé de repartir pour la France, pays duquel elle arrivait lorsqu'elle a été refoulée.

Jeudi soir, l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, avait salué la démarche du Costa Rica, jugeant que "ceux qui exploitent leur mandat de l'ONU pour diffuser une propagande ignoble, légitimer des organisations terroristes (...) doivent en répondre".

Plus de 74.700 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée en réaction aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023 qui ont fait plus de 1.200 morts.

Un cessez-le-feu parrainé par les États-Unis est en vigueur depuis octobre 2025, mais les frappes israéliennes se poursuivent quasi quotidiennement.

"Jour sombre"

Plus tôt dans la journée, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, s'est dit "vivement préoccupé" par le refoulement de Mme Albanese, appelant les autorités "à reconsidérer cette décision de toute urgence et à l'autoriser à entrer dans le pays".

Une préoccupation partagée par le Comité d'experts de l'ONU, qui a estimé dans un communiqué que les accusations du Costa Rica "s'inscrivent dans un schéma plus large et alarmant de diffamation, de sanctions et d'intimidation" contre cette experte indépendante.

En remettant la distinction à Mme Albanese vendredi, le recteur de l'Université du Costa Rica, Carlos Araya, a évoqué "un jour sombre". "Ils pourront empêcher sa présence physique, mais ils ne pourront pas empêcher (...) son combat pour la dignité humaine", a-t-il affirmé.

Opposition et organisations issues de la société civile dénoncent une dérive autoritaire et une hausse de la violence sous les deux derniers gouvernements de droite du Costa Rica, pays longtemps considéré comme l'un des plus stables et sûrs d'Amérique latine.

L'incident survient alors que l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebeca Grynspan, brigue le poste de secrétaire générale de l'ONU.